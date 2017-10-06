Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал, долго ли приходится привыкать к специальным очкам, в которых голкипер работает в расположении национальной команды, и которых нет в ЦСКА.
«Эти очки очень дорогие, в ЦСКА не позволяем себе такую роскошь. Это оборудование тренирует реакцию и глазомер. Там есть 4 режима, на последнем очень тяжело поймать мяч. В общем, такое ноу-хау пойдёт нам на пользу», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Напомним, что сборная России готовится к товарищескому матчу против Южной Кореи, который состоится 7 октября. Начало — 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Акинфеев — о специальных очках в сборной: в ЦСКА не позволяем себе такую роскошь
Акинфеев — о специальных очках в сборной: в ЦСКА не позволяем себе такую роскошь