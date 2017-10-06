Агент Каборе рассказал об интересе к игроку со стороны «Барселоны» в 2008 году

Агент Кристоф Ютто, который представлял интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе в 2008 году при переходе игрока в «Марсель», рассказал, как хавбеком интересовалась «Барселона».
«Мы сидели и общались со спортивным директором «Марселя» Жозе Аниго. Мне на телефон поступил звонок с испанского номера, но я не знал, кто это был, и не ответил. С того же номера потом позвонили второй и третий раз. Тогда Аниго сказал: «Ответь на звонок, это наверняка тренер «Реала» или «Барселоны». Я ответил. Оказалось, что мне пытался дозвониться Чики Бегиристайн, который тогда работал спортивным директором «Барселоны». Он представился и сказал: «Мистер Ютто, вы являетесь агентом Каборе? Вам следует знать, что мы следим за ним, а наши скауты собираются его просмотреть. Главное, не принимайте по нему решений».
Я рассказал Аниго о случившемся, а он ответил: «Перестань, со мной это не пройдёт». Позже Жозе позвонил президенту «Марселя», который знаком с Бегиристайном, чтобы проверить номер телефона, с которого мне позвонил Чики. Он убедился в том, что номер был верным. Спустя месяц Каборе подписал контракт с «Марселем», — цитирует Ютто RMC.
В 2013 году Каборе перешёл в «Кубань», а ещё через три года оказался в «Краснодаре».