Модрич: ситуация катастрофическая, но у Хорватии ещё есть шанс всё исправить

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал ситуацию, в которую хорваты попали после ничьей с Финляндией (1:1) в отборе на ЧМ-2018, а также ответил на вопрос, поддерживает ли команда главного тренера Анте Чачича.
«Что нам остаётся делать? Мы начали под его руководством, теперь нужно просто продолжать. До нашего матча с Исландией всё было в порядке, а потом всё рухнуло. Это правда, ситуация катастрофическая, но у нас есть шанс всё исправить», — цитирует Модрича Goal.
За тур до конца группового квалификационного турнира сборная Хорватии, набрав 17 очков, занимает 2-е место. В последнем туре хорватам предстоит сыграть против Украины. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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