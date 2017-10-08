Тео Эрнандес отметил день рождения в компании карликов в образе полицейских

Защитник «Реала» Тео Эрнандес выбрал необычный и экстравагантный способ отпраздновать собственное 20-летие. Французский футболист устроил вечеринку у бассейна, пригласив близких друзей и пару карликов, одетых в экипировку мадридского клуба и полицейские фуражки. Также эти гости использовали резиновые дубинки и игрушечные пистолеты в качестве аксессуаров.
Фотоматериалами с этого праздничного мероприятия юбиляр, ставший соискателем премии Golden Boy, похвастался в своём «твиттере», но позже удалил фотографии сомнительного содержания.
Фото можно посмотреть в «твиттере» испанского издания Sport.
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