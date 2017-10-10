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Табарес: Месси велик, но не может делать всё в коллективном виде спорта

10 октября 2017, вторник. 09:16 Футбол

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес не поскупился на похвалу в адрес нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси. Однако Табарес также подчеркнул, что футболист сборной Аргентины не может в одиночку добиваться побед для «альбиселесте».

«Если Аргентина завоюет путёвку на чемпионат мира, то для меня будет одним из главных кандидатов на победу. Месси удостаивается похвалы благодаря кондициям, делающим его лучшим в мире. Но он также подвергается большой критике, когда дела не складываются удачно. Его делают главным ответственным за вещи, за которые он не ответственен. Великие игроки не всегда могут справляться со всем. Уже одной своей статистикой Месси в истории футбола. В мире есть много великих футболистов, которые не становились чемпионами мира. Месси – величайший игрок, но не может делать всё в коллективном виде спорта», — цитирует Табареса Cien 180.

Перед последним туром отборочного турнира ЧМ-2018 аргентинцы оказались в достаточно непростой ситуации. С 25 очками они занимают 6-е место в турнирной таблице. У идущей на 5-м месте перуанской сборной столько же очков. Сборные Чили и Колумбии с 26 очками на 3-ем и 4-м местах соответственно.

«Альбиселесте» сыграет 11 октября на выезде со сборной Эквадора. Перуанцы в свою очередь сыграют на своём поле с колумбийцами. Команда, занявшая 5-е место, получит право участия в мундиале в стыковых матчах со сборной Новой Зеландии.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Уругвая - Футбол Лионель Месси Оскар Табарес ЧМ-2018
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
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