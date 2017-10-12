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Т. Силва не сыграет с «Дижоном», но может восстановиться к матчу с «Андерлехтом»

12 октября 2017, четверг. 15:04 Футбол

Защитник и капитан «ПСЖ» Тьяго Силва, а также Лейвин Курзава пропустят матч 9-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (14 октября), но могут восстановиться к игре 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (18 октября). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер парижан Унаи Эмери.

«Травма Тьяго Силвы не слишком серьёзная. Надеемся, он будет доступен к матчу с «Андерлехтом». Также рассчитываем, что в строй вернётся Лейвин Курзава», — цитирует Эмери пресс-служба «ПСЖ».

Травму Тьяго Силва получил в расположении сборной Бразилии. В национальной команде повреждение получил и Лейвин Курзава.

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Источник: Официальный сайт ФК "Пари Сен-Жермен" Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт Дижон ФК ПСЖ Лейвин Курзава Тьяго Силва Травмы — футбол
Новости. Футбол
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