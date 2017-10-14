Насри: не жалею, что решил выступать за сборную Франции, а не Алжира

Полузащитник «Антальяспора» Самир Насри сообщил, что не сожалеет о своём решении выступать в составе сборной Франции, а не национальной команды Алжира.
«Было бы слишком легко сейчас сказать, что в своё время мне следовало бы сделать выбор в пользу сборной Алжира, а не Франции. На самом деле это не так. Сборная Алжира в те времена была пустыней Гоби!
Я горжусь тем, что играл за сборную Франции. Когда я приехал в национальную команду в 2007 году, сборная Франции только что проиграла в финале чемпионата мира 2006 года. Это была выдающаяся команда с такими игроками, как Тюрам, Галлас, Абидаль, Эвра, Макелеле, Виера, Анри, Трезеге, Анелька… Меня бы тогда назвали сумасшедшим, если бы я отклонил приглашение в такую сборную! К тому же мне было лишь 19 лет. Я ни о чём не жалею. Моя история со сборной Франции получилась такой, какой должна была получиться. Некоторые вещи в команде со временем изменились, а я стал жертвой, но такова жизнь», — цитирует Насри Get Football News France.
30-летний футболист алжирского происхождения дебютировал в составе сборной Франции в 2007 году, а после ссоры с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом в 2014 году вызова в сборную больше не получал.