«Ницца» проиграла «Монпелье», потерпев второе подряд поражение в Лиге 1

В матче 9-го тура чемпионата Франции «Монпелье» принимал на своём поле «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Стад де ле Моссон» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Голы в составе победителей на свой счёт записали полузащитник Стефан Сессеньон и форвард Исаак Мбенза. Таким образом, «Ницца» проиграла второй матч чемпионата подряд, продлив свою серию без побед до трёх матчей.
«Монпелье» (12 очков) располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» (10) — на 14-й позиции.