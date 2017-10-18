Мертенс – о поражении от «Ман Сити»: зол на себя за нереализованные моменты

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бельгиец не реализовал пенальти и признался, что зол на себя.
«Мы показали, что можем играть на высоком уровне, но расстроены, ведь не показали тот футбол, в который умеем играть, и упустили много моментов. Я не забил пенальти и ещё ряд моментов не реализовал. Наша реакция на пропущенные голы была положительной, но я зол на себя, можно не сомневаться», — цитирует Мертенса пресс-служба УЕФА.
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