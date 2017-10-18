Андреас Перейра лишён водительских прав на 8 месяцев за превышение скорости

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Валенсию», лишён водительских прав сроком на восемь месяцев. Также 21-летний футболист оштрафован на £ 3 тыс. (около € 3,3 тыс.).
Испанская полиция поймала Перейру при вождении автомобиля на одной из улиц Валенсии на скорости 146 км/ч при ограничении 50 км/ч. В ходе судебного разбирательства футболист признал, что ехал слишком быстро. Daily Mail пишет, что прокуроры требовали лишить Андреаса Перейру водительских прав на год и оштрафовать на £ 4 тыс. (€ 4,4 тыс.), но суд смягчил приговор.
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