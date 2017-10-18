«Карабах» — «Атлетико»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» — «Атлетико». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Карабах»: Шехич, Садыхов, Аголи, Медведев, Гусейнов, Гараев, Мичел, Алмейда, Педро Энрике, Мадатов, Ндлову.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис, Габи, Сауль, Гайтан, Феррейра-Карраско, Гамейро, Гризманн.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» — «Атлетико».