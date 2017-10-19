Сухи: вчера в гостинице смотрел матч «Спартака» с «Севильей», ребята обрадовали

Капитан «Базеля» и бывший защитник «Спартака» Марек Сухи поделился впечатлениями от победы в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (2:0) и сообщил, что смотрел игру красно-белых с «Севильей» (5:1).
«Больше понравился первый тайм — во втором ЦСКА чуть изменил стиль игры, стал больше владеть мячом. Нам пришлось компактнее обороняться, но в целом мы сыграли хорошо. Счет должен был крупнее: в конце матча у нас были хорошие моменты, только реализовать мы их не смогли. Если бы пропустили, то вообще бы с ума сошли. А так получилось, что сами забили второй.
Тяжело сказать что-то по моменту с отмененным голом. Ребята говорят, что боковой судья подсказал, что фол был. Жалко, конечно, но этот момент был не решающим. Мы сегодня сделали большой шаг к выходу из группы, но нужно продолжать играть.
Для меня, как бывшего игрока «Спартака», этот матч был принципиален. Был очень рад играть против ЦСКА. И, тем более, победить. Я не ждал, что сегодня будет легко играть. Стало намного проще, когда мы забили первый.
Вчера в гостинице смотрел матч «Спартака». Ребята обрадовали. «Спартак» показал качество как в нападении, так и в обороне. Но на выезде будет совсем по-другому — будет однозначно тяжелее", — передает слова Сухи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.