Месси назван лучшим игроком матча «Барселона» – «Олимпиакос»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1) по версии УЕФА.
При счёте 1:0 на 61-й минуте звёздный аргентинец забил гол со штрафного, удвоив преимущество своей команды. Для него этот мяч стал 100-м в еврокубках. В активе форварда в этой встрече также результативная передача на Лука Диня.
Нарезку лучших моментов матча «Барселона» – «Олимпиакос», включая результативные действия Месси, можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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