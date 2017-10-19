Капитан «Карабаха»: арбитры явно симпатизировали «Атлетико»

Капитан «Карабаха» Рашад Садыхов прокомментировал итог домашней встречи против мадридского «Атлетико». В игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов азербайджанцы поделили очки с испанским клубом — 0:0.
«Это была одна из лучших игр „Карабаха“ в рамках еврокубков. Главное то, что мы не проиграли и заработали одно очко. Мы попали в очень сложную группу, и была высокая вероятность того, что мы завершим выступление, не набрав ни одного очка. Я рад, что теперь это будет не так.
Сегодня болельщики увидели хороший футбол и в нашем исполнении, и в исполнении „Атлетико“. Были хорошие тактические ходы, игровые комбинации, голевые моменты… Одним словом, кроме гола, сегодня было всё. Мы сыграли хорошо потому, что чётко выполняли установки тренера.
Я не люблю много говорить о судействе, но сегодня арбитры явно симпатизировали „Атлетико“. Надо быть к этому готовыми, и я не хочу всё скидывать на судей. У нас были возможности забить и без этих эпизодов.
Нас впереди ждут ещё два сложных выездных матча против того же „Атлетико“ и „Ромы“. Никто не надеется, что после сегодняшнего дня мы поймаем кураж и дальше будет легче. Надо настраиваться на каждый матч», — цитирует Садыхова Azerifootball.