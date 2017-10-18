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Тренер «Карабаха»: судья ошибся, удалив Ндлову после симуляции

18 октября 2017, среда. 22:40 Футбол

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями от ничьей в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 0:0.

«Поздравляю всех своих футболистов. Заработали первое очко. Было очень сложно. Много трудились. В конце нашли силы, которых уже почти не осталось. Спасибо болельщикам за поддержку. Они до конца были с нами. Мы добыли важное очко. Это будет полезно для нашей команды.

В начале пути всегда волнения бывает больше. Если мы сыграли вничью, это не значит, что всё сегодня получалось. Были недостатки. Позволили сопернику создать несколько голевых эпизодов. Соперник требовал от нас столько движения! Сегодня ещё раз убедился, что Лига чемпионов сильно отличается от всех других турниров. После таких игр для восстановления требуется больше времени. Рад, что мы выдержали такой темп, несмотря на то что футболисты соперника превосходят нас по уровню.

Судья принял неверное решение, удалив Дино Ндлову после симуляции. Даже если не было пенальти, то на вторую жёлтую карточку это не тянуло. Такое бывает. Он был расстроен. Нормально восприняли все это», — цитирует тренера Аzerisport.

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Источник: Azerisport Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Карабах Футбольное судейство
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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