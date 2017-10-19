Игроки «Локомотива» Эдер и Фернандеш вызваны в сборную Португалии

Игроки «Локомотива», нападающий Антонио Эдер и полузащитник Мануэл Фернандеш, оказались в расширенном составе сборной Португалии на товарищеские матчи в ноябре, сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».
Сборная Португалии 10 ноября проведёт товарищескую встречу с командой Саудовской Аравии, а 14 ноября сыграет со сборной США. Полный расширенный список футболистов, которые будут вызваны на эти матчи, пока неизвестен.
В октябре сборная Португалии обеспечила себе прямую путёвку на чемпионат мира 2018 года.
В активе Эдера 33 матча за национальную команду и четыре гола, на счету Фернандеша девять матчей и два гола. Отметим, в последний раз Мануэл выходил на поле в составе сборной Португалии в феврале 2012 года.
Фернандеш: заслуживаю того, чтобы играть за сборную Португалии