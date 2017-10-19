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Игроки «Локомотива» Эдер и Фернандеш вызваны в сборную Португалии

19 октября 2017, четверг. 19:54 Футбол

Игроки «Локомотива», нападающий Антонио Эдер и полузащитник Мануэл Фернандеш, оказались в расширенном составе сборной Португалии на товарищеские матчи в ноябре, сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

Сборная Португалии 10 ноября проведёт товарищескую встречу с командой Саудовской Аравии, а 14 ноября сыграет со сборной США. Полный расширенный список футболистов, которые будут вызваны на эти матчи, пока неизвестен.

В октябре сборная Португалии обеспечила себе прямую путёвку на чемпионат мира 2018 года.

В активе Эдера 33 матча за национальную команду и четыре гола, на счету Фернандеша девять матчей и два гола. Отметим, в последний раз Мануэл выходил на поле в составе сборной Португалии в феврале 2012 года.

Фернандеш: заслуживаю того, чтобы играть за сборную Португалии
Источник: Официальный "твиттер" ФК "Локомотив" Москва Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная Саудовской Аравии - Футбол Сборная США — Футбол ФК Локомотив Антонио Эдер Мануэл Фернандеш товарищеские матчи ЧМ-2018
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