Ригони забил самый быстрый гол «Зенита» в еврокубках

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отличился на 59-й секунде матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом».
Этот гол самым быстрым для «Зенита» за всё время выступления в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Предыдущий рекорд принадлежал Сабольчу Хусти, отличившемуся на 97-й секунде матча со «Штутгартом» в 2009 году.
В рамках чемпионатов России рекорд скорострельности принадлежит Алексею Ионову — он отличился на 12-й секунде встречи с «Ростовом» в 2011 году.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Русенборг».