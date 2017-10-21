Аленичев: игра «Спартак» — «Севилья» напомнила нашу победу над «Русенборгом»

Экс-наставник «Спартака», ныне главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, которому 20 октября исполнилось 45 лет, признался, что целиком смотрел матч красно-белых с «Севильей» в Лиге чемпионов (5:1).
«Ну а как же! Как такое пропустить?! Поставил будильник, проснулся ночью — учитывайте 4-часовую разницу во времени между Москвой и Красноярском — и посмотрел всё от и до. Игра, да и атмосфера на стадионе — фантастическая! Вспомнил нашу победу над «Русенборгом» в 1995-м (4:2), когда мы на выезде забили тоже 4 мяча уже во втором тайме. И ведь сильного соперника обыграли: «Севилья» мне, кстати, понравилась тоже, играющая команда. Мне она симпатичнее, чем «Атлетико», например…
Очень рад за спартаковских болельщиков: они же соскучились не только по участию в Лиге чемпионов, но и по таким вот победам. Пожелаем команде удачи, и очень надеемся увидеть «Спартак» зимой в плей-офф!" — цитирует тренера «Московский комсомолец».