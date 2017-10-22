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Иванович: «Локо» и ЦСКА идут за нами, «Спартак» — следом. Надо всех учитывать

22 октября 2017, воскресенье. 19:29 Футбол

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.

«По ходу матча случались стычки, но это нормально, когда обе команды хотят выиграть.

Главный соперник «Зенита» в РФПЛ? Есть много команд. Будет много серьёзных игр. «Локомотив» и ЦСКА идут за нами. «Спартак» идёт следом. Впереди ещё много игр. Нужно всех учитывать», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Бранислав Иванович
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
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