Иванович: «Локо» и ЦСКА идут за нами, «Спартак» — следом. Надо всех учитывать

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.
«По ходу матча случались стычки, но это нормально, когда обе команды хотят выиграть.
Главный соперник «Зенита» в РФПЛ? Есть много команд. Будет много серьёзных игр. «Локомотив» и ЦСКА идут за нами. «Спартак» идёт следом. Впереди ещё много игр. Нужно всех учитывать», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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