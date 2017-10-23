Верратти: на месте Неймара я бы потерял самообладание на 15 минут раньше

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал удаление нападающего Неймара в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:2).
«На месте Неймара я бы потерял самообладание на 15 минут раньше. Соперник нарушает правила, арбитр свистит, и тут второе нарушение, третье, четвёртое. Футболисты должны быть защищены. Когда ты играешь против «Барселоны», уже после второго фола на Месси получаешь жёлтую карточку. Такая же ситуация в еврокубках.
Неймар даже не касался соперника. Арбитр находился в двух метрах и решил, что Неймар ударил Окампоса. Это решение, которое я не могу принять», — сказал Верратти в интервью Le Parisien.
Неймар: моё удаление в матче с «Марселем» было несправедливым