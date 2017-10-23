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Глава судейского корпуса Италии: Монтелла не понимает, что VAR видит всё

23 октября 2017, понедельник. 11:59 Футбол

Глава судейского корпуса Италии Марсело Ниччи ответил главному тренеру «Милана» Винченцо Монтелле, который недоволен работой арбитров и системой видеоповторов (VAR).

«Он всё ещё не понимает, что VAR видит всё. Но на поле всё ещё есть люди, которые протестуют. Я не буду развёрнуто отвечать Монтелле, но скажу, что он должен адаптироваться к новой эпохе футбола.

Каждый переживает за свою карьеру, не только он. Думаю, что присутствие нервозности – это нормально, но Монтелла знает, что, если бы его команда побеждала, он бы не жаловался на пресс-конференции.

Судейство изменилось. Вначале всё не может быть совершенным. Но сегодня из 10 вмешательств VAR может пропустить один момент. Мы стремимся ускорить этот процесс. Все понимают, что это полезно, но всегда бывают сюрпризы», — сказал Ниччи в эфире Radio Rai.

Монтелла: после таких игр «Милану» нужно объединиться ещё сильнее
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан Винченцо Монтелла Футбольное судейство
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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