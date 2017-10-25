Моуринью: я стал более зрелым, чем в 2004 году, и по-другому реагирую на вещи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Суонси» в четвёртом раунде Кубка лиги (2:0) поделился впечатлениями от работы в Англии. Эта встреча стала для Моуринью 400-й в роли главного тренера в английском футболе.
«Я до сих пор с трепетом вспоминаю мой первый матч в Англии в 2004 году. Думаю, я остался таким же, как тогда, лишь стал более зрелым и по-другому реагирую на некоторые вещи. В остальном ничего не изменилось — я люблю побеждать и ненавижу проигрывать.
Мы играли с двумя нападающими и показали хорошую динамику. Мы стараемся защитить наш титул и сейчас вышли в четвертьфинал, чем очень довольны. „МЮ“ сыграл уверенно и профессионально с первых минут. Мы контролировали ход матча. Я доволен и командной игрой, и индивидуальными действиями моих футболистов», — приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».