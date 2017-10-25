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Заммер: приветствую прогресс «РБ Лейпциг», но абсолютная верхушка – нечто иное

25 октября 2017, среда. 08:29 Футбол

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер считает, что не стоит переоценивать возможности «РБ Лейпциг». Заммер полагает, что «Лейпциг» нельзя считать одной из самых сильных команд Европы.

«Я очень приветствую развитие и прогресс «Лейпцига». Но абсолютная верхушка – нечто совершенно иное. Здесь имеют значение такие категории, как спокойствие, сильная личность, способность обороняться и стабильность. А «Лейпциг» ещё не зашёл так далеко», — приводит слова Заммера интернет-портал Goal.

По итогам предыдущего сезона «Лейпциг» занял в чемпионате Германии второе место, уступив лишь «Баварии».

Заммер: Бундеслиге в данный момент не хватает соответствующего уровня
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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РБ Лейпциг Маттиас Заммер
Новости. Футбол
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