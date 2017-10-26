Ансворт: я скверный неудачник, но горжусь игрой «Эвертона» в матче с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Эвертона» Дэвид Ансворт остался доволен игрой своей команды в четвёртом раунде Кубка английской лиги, несмотря на поражение от «Челси» (1:2) в гостях.
«Я скверный неудачник, но должен сказать, что горжусь игрой «Эвертона» в противостоянии с «Челси», футболисты сыграли великолепно. Это было совершенное выступление, надеюсь, мы покажем такую игру во всех тех матчах, за которые я буду ответственен», — сообщил принявший команду после увольнения Рональда Кумана Ансворт в эфире BBC Radio 5 live.
«Челси» обыграл «Эвертон» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги