Кокорин рассказал, с кем из тренеров у него не было хороших отношений

Накануне нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что со всеми тренерами, кроме одного, у него были хорошие отношения. В эфире радио «Зенит» форвард сборной России пояснил, кого имел в виду.
«С Божовичем у нас не срослось. По личным причинам, не футбольным. Но никакой обиды у меня нет. Просто не срослось. Можно сказать, не сошлись характерами», — сказал Кокорин.
Кокорин и черногорский тренер Миодраг Божович вместе работали в московском «Динамо».
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