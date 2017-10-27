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«Сантос» получил от «Барселоны» около € 9 млн за трансфер Неймара

27 октября 2017, пятница. 16:58 Футбол

«Сантос» получил около € 9 млн от «Барселоны», которые полагались клубу за трансфер Неймара. Об этом рассказал президент бразильской команды Модесто Рома Жуниор.

«Да, они перевели деньги. Мы получили финансовые средства. Точной суммы не знаю, где-то около 34 млн бразильских реалов (€ около 9 млн)», — цитирует Жуниора ESPN.com.br.

Напомним, что Неймар является воспитанником «Сантоса», который покинул в 2013 году, перейдя за € 88,2 млн в «Барселону». Прошлым летом 25-летний бразилец был продан в «ПСЖ». Сумма сделки составила € 222 млн.

«Сантос» получит от «ПСЖ» € 9 млн за переход Неймара
Источник: ESPN.com.br Сообщить об ошибке
Теги
Сантос ФК Барселона ФК ПСЖ Неймар
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
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