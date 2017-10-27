Тренер «Вест Бромвича» назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в Европе

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис в преддверии домашнего матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» заявил, что его подопечных ожидает встреча с лучшей командой Европы.
«Играть с лучшей командой в Европе на „Хоуторнс“ — это то, чем нужно наслаждаться. Люди, которые придут на стадион, будут наблюдать за очень, очень хорошей командой. Парни должны выйти на поле и показать хорошее движение. Мы знаем, кому противостоим.
«Манчестер Сити» — одна из тех команд, которую можно считать действительно особенной", — приводит слова Пьюлиса Reuters.
Альбиоль: «Манчестер Сити» — лучшая команда Европы на данный момент