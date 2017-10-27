Ибрагимович: не променял бы все свои 33 трофея на одну победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сообщил, что мечтает впервые в карьере выиграть Лигу чемпионов, однако выразил мнение, что победа в этом турнире не стала бы равносильной его остальным 33 трофеям.
«Конечно, выиграть Лигу чемпионов было бы чем-то грандиозным. Это одна из моих целей, которую ставлю перед собой каждый сезон. Однако если бы я мог променять все свои 33 других трофея на одну победу в Лиге чемпионов, то не сделал бы этого. Нужно смотреть, чего ты добился на большой дистанции, а не сиюминутно.
Знаю много игроков, которые выиграли Лигу чемпионов, а после этого – ничего. Про таких начинают говорить, что им просто повезло или попали в хорошую команду. Я же выигрываю трофеи каждый сезон, в каком бы клубе ни выступал. Все знают, что я не выигрывал Лигу чемпионов, но я делаю всё, чтобы это исправить. Если мне это всё-таки удастся, то буду на вершине мира», — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.