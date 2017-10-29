Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» сыграл вничью в чемпионате Дании

Копенгаген», соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, провёл матч в своём национальном чемпионате.
Во встрече 14-го тура чемпионата Дании «Копенгаген» на выезде сыграл вничью с «Хорсенс» со счётом 1:1. На 38-й минуте при счёте 0:0 гости остались вдесятером после прямой красной карточки.
«Копенгаген» (22 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Дании, «Хорсенс» (21) — на шестой строчке.
В первом матче с «Локомотивом» в групповом этапе Лиги Европы «Копенгаген» на своём поле сыграл вничью (0:0). Второй матч между командами пройдёт в Москве 23 ноября.