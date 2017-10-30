Левандовски не поможет «Баварии» в матче с «Селтиком»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не примет участия в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком». Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Роберт Левандовски был заменён в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (2:0) из-за мышечных проблем. В преддверии встречи в Лиге чемпионов главный тренер Юпп Хайнкес решил не рисковать здоровьем поляка.
Между тем в общую группу вернулся нападающий Кингсли Коман, который накануне работал без ограничений. Футболист отправится вместе с командой в Глазго.
Матч «Селтик» — «Бавария» состоится 31 октября. Начало – в 22:45 мск.
«Бавария» ищет форварда, чтобы облегчить задачу Левандовскому