«Базель» продал 32 тыс. билетов на матч с ЦСКА

«Базель» продал 32 тыс. билетов на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Об этом говорится на официальной станице швейцарского клуба в «Твиттере». Среди 32 тыс. билетов 1 тыс. была куплена болельщиками ЦСКА.
«Базель» проведёт второй домашний матч на групповом этапе. Ранее швейцарцы во втором туре разгромили «Бенфику» — 5:0. Эту игру на «Санкт-Якоб Парк» посетили 34 111 зрителей. При этом арена вмещает 45 500 человек.
Матч «Базель» — ЦСКА состоится 31 октября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Тренер «Базеля»: в матче с ЦСКА будет тяжело, мы пока ничего не добились