Эффенберг: поведение наставника «Хоффенхайма» – очень большой скандал

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг подверг резкой критике главного тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана. Пластиковая бутылка, брошенная им в порыве гнева во время домашнего матча с мёнхенгладбахской «Боруссией», попала в одного из болельщиков. Матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» состоялся 28 октября в рамках 10-го тура Бундеслиги и завершился поражением подопечных Нагельсмана со счётом 1:3.
«Сейчас модно говорить, что такое может происходить в футболе. Или же говорят, что разочарование человека понятно. Для меня поведение Нагельсмана – очень большой скандал», — цитирует Эффенберга T-Online.
Тренер «Хоффенхайма» извинился за то, что попал бутылкой в болельщика