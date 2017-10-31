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Жезуш: знаем, насколько силён «Ювентус», но «Спортинг» может победить

31 октября 2017, вторник. 09:20 Футбол

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Было бы здорово обыграть «Ювентус». Мы знаем, насколько соперник силён, но «Спортинг» может выиграть. Верим в свои способности. Матчи против «Ювентуса» и «Барселоны» многому нас научили. Важно хорошо сыграть в обороне и создать проблемы сопернику в атаке. У нас есть шансы», — цитирует Жезуша Football Italia.

Матч «Спортинг» — «Ювентус» состоится 31 октября. Начало – в 22:45 мск.

Жезуш: мне казалось, что я знаю рецепт успеха в матче с «Барселоной»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Спортинг Лиссабон Ювентус Жорже Жезуш
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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