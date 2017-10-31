Жезуш: знаем, насколько силён «Ювентус», но «Спортинг» может победить

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Было бы здорово обыграть «Ювентус». Мы знаем, насколько соперник силён, но «Спортинг» может выиграть. Верим в свои способности. Матчи против «Ювентуса» и «Барселоны» многому нас научили. Важно хорошо сыграть в обороне и создать проблемы сопернику в атаке. У нас есть шансы», — цитирует Жезуша Football Italia.
Матч «Спортинг» — «Ювентус» состоится 31 октября. Начало – в 22:45 мск.
Жезуш: мне казалось, что я знаю рецепт успеха в матче с «Барселоной»