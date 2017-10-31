Раньери: «Юве» как акула, когда чувствует кровь в воде, то жертва уже не уйдёт

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери ответил на вопрос, какая из его бывших команд — «Челси», «Атлетико» или «Ювентус» — имеет наилучшие шансы на победу в Лиге чемпионов—2017/18.
«Я выберу «Ювентус», но не стоит недооценивать «Атлетико» и «Челси». У «Ювентуса» есть всё, чтобы дойти до конца. Они как акула: когда они чувствуют кровь в воде, то не позволяют своей жертве уйти. Их сила состоит в характере и в игроках, которых в Италии по какой-то причине недооценивают», — приводит слова Раньери Football Italia.
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