Мората – о высказываниях в адрес «Реала»: возникло недопонимание в переводе

Нападающий «Челси» Альваро Мората прокомментировал ранее сказанные слова о разочаровании в связи с возвращением в «Реал» из «Ювентуса» в 2016 году. Футболист был вынужден вернуться из-за соглашения в контракте.
«Это было недопонимание, которое возникло при переводе. Я просто хотел сказать, что был очень доволен своей жизнью в «Ювентусе», — цитирует Морату Marca.
Ранее Альваро Мората также отметил, что Италия – это лучшее место для жизни испанца, а возвращение в «Реал» вернуло его к отправной точке.
Мората: если «Челси» предложит контракт на 10 лет, я, скорее всего, подпишу его