Маркуш Лопеш: у «Монако» всего 2 очка, но мы верим в выход в плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Монако» Маркуш Лопеш прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счетом 1:1.

«Ничья — неплохой результат, но, думаю, мы заслужили победу. Верю, что мы сможем пройти групповой этап, хоть пока у нас в активе всего 2 очка. Мы все еще верим и отдадим все силы.

Очень рад забить свой первый гол в Лиге чемпионов, но не могу быть на 100% доволен, потому что команда не выиграла", — цитирует игрока сайт УЕФА.

Турнирная таблица в квартете G: 1. «Бешикташ» — 10 очков (4 матча); 2. «РБ Лейпциг» — 4 (3); 3. «Порту» — 3 (3); 4. «Монако» — 2 (4).