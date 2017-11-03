«Марсель» проведёт внутреннее расследование в отношении Эвра

Руководство «Марселя» инициировало внутреннее расследование в отношении защитника Патриса Эвра. Об этом говорится на официальном сайте французского клуба. Ещё до начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1) футболист не вытерпел оскорбления болельщиков в свой адрес во время разминки и нанёс одному из них удар ногой в голову.

«Мы проведём внутреннее расследование, чтобы установить все нюансы произошедшего. В любом случае, профессиональный игрок должен быть сдержанным и не вестись на провокации и оскорбления болельщиков. Также клуб осуждает поведение болельщиков, которые оскорбляют игроков своего клуба, вместо того, чтобы каждый поддерживал друг друга», — говорится в сообщении.

Напомним, что за своё поведение Эвра был удалён с поля ещё до начала встречи.