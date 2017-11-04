Будущий игрок «Ливерпуля» уличён в использовании поддельных водительских прав

Гвинейский полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, который присоединится к «Ливерпулю» в июле 2018 года, был уличён в попытке использовать поддельные водительские права при подаче документов на аналогичное удостоверение европейского образца, сообщает The Sun.

По информации издания, по факту случившегося 22-летний футболист был оштрафован немецкими властями на € 100 тыс. Отмечается, что сумма данного штрафа является примерно недельной зарплатой Кейта.

В конце августа «Ливерпуль» договорился о переходе Кейта. Мерсисайдская команда воспользуются опцией выкупа трансфера за £ 48 млн (около € 52 млн), которую можно активировать летом 2018 года