Черчесов: символично, что «Лужники» откроются матчем Россия – Аргентина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, что товарищеский матч с Аргентиной пройдёт на стадионе «Лужники», а также оценил шансы национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

«Впереди ещё жеребьёвка, от сетки турнира будет много зависеть. Что касается матча на «Лужниках», стадион открывается, надо показывать хорошую, качественную игру. Футболисты к этому ответственно относятся. Мы хотим быть сборной, за которую хочется болеть. «Лужники» — это главный стадион страны, символично открыть его матчем сборной России с Аргентиной», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.