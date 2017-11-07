Пирло может начать работу в «Ювентусе» или сборной Италии

Бывший полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, который завершил карьеру игрока, может вернуться в «Ювентус». В туринской команде Пирло выступал с 2011 по 2015 год, откуда и перебрался в США.

La Repubblica пишет, что «Ювентус» предложил 38-летнему Пирло должность посла клуба, а также возможность выступать за команду легенд «Ювентуса». Также в услугах бывшего полузащитника заинтересованы в сборной Италии.

Сообщается, что Пирло предложили сопровождать сборную на ЧМ-2018, если Италия пройдёт в стыковых матчах Швецию. Ранее писали, что Пирло может войти в тренерский штаб Антонио Конте в «Челси».