Роналду поспорил с партнёрами по «Реалу», что станет лучшим бомбардиром Ла Лиги

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду верит, что станет лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне-2017/18. Португалец поспорил с партнёрами по команде, что выиграет бомбардирскую гонку. Об этом в эфире передачи El Transistor на радио Onda Cero рассказал Хосе Рамон де ла Морена. Роналду намерен выигранные деньги отправить на благотворительность.

Источник также отмечает, что 32-летний футболист разозлился после того, как Иско не отпраздновал с ним гол в ворота «Лас-Пальмаса» (3:0) в матче 11-го тура Ла Лиги. Португалец стал автором результативной передачи на испанца.

В текущем сезоне Криштиану Роналду в 7 матчах Ла Лиги забил 1 гол, в то время как у лидера бомбардирской гонки Лионеля Месси 12 мячей в 11 играх за «Барселону».