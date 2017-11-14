Мостовой признал Иско великолепным игроком в матче «Малаги» с «Зенитом»

Бывший футболист московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отметил, что уже давно знал о футбольных достоинствах полузащитника мадридского «Реала» Иско. Мостовой был восхищен игрой футболиста сборной Испании в 2012 году, когда Иско ещё защищал цвета «Малаги». Испанская команда в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграла на своём поле «Зенит» (3:0), а сам Иско оформил дубль.

«Малага» играла с «Зенитом», и я был на стадионе. По прошествии 15 минут я сказал друзьям, что Иско – великолепный футболит, отметив, что приобрёл бы его прямо сейчас», — цитирует Мостового EFE.