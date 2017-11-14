В стартовый состав Аргентины на матч с Нигерией не попал ни один игрок «Зенита»

Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на предстоящий сегодня в Краснодаре товарищеский матч с командой Нигерии.

Все четверо игроков «Зенита» — защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Матиас Краневиттер, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони — начнут матч в запасе.

Аргентина: Маркесин, Отаменди, Песселья, Маскерано, Ло Чельсо, Банега, Перес, Ди Мария, Дибала, Агуэро, Павон.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Нигерия. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.