Лунёв выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Испанией

Стал известен стартовый состав сборной России на предстоящий сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» товарищеский матч с командой Испании.
Ворота российской сборной будет защищать Андрей Лунёв, а капитанская повязка доверена Фёдору Смолову.
Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания. Начало встречи — в 21:45 мск.
Напомним, в предыдущем товарищеском матче россияне на стадионе «Лужники» в Москве проиграли аргентинцам со счётом 0:1.
Прямая видеотрансляция матча Россия — Испания