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Лунёв выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Испанией

Футбол

Стал известен стартовый состав сборной России на предстоящий сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» товарищеский матч с командой Испании.

Ворота российской сборной будет защищать Андрей Лунёв, а капитанская повязка доверена Фёдору Смолову.

Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания. Начало встречи — в 21:45 мск.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче россияне на стадионе «Лужники» в Москве проиграли аргентинцам со счётом 0:1.

Прямая видеотрансляция матча Россия — Испания
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Андрей Лунёв Фёдор Смолов
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