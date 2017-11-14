Лунёв выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Испанией

Стал известен стартовый состав сборной России на предстоящий сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» товарищеский матч с командой Испании.

Ворота российской сборной будет защищать Андрей Лунёв, а капитанская повязка доверена Фёдору Смолову.

Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания. Начало встречи — в 21:45 мск.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче россияне на стадионе «Лужники» в Москве проиграли аргентинцам со счётом 0:1.