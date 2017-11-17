Клопп считает, что Гомес может играть в «Ливерпуле» следующие 15 лет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что 20-летний защитник Джозеф Гомес может надолго стать основным центральным защитником красных.

«Нет сомнений, что Гомес готов регулярно играть на позиции центрального защитника. Джо знает о своих небольших недочётах, но он ещё молодой парень. Он должен прибавить во многих аспектах, но, конечно, он готов. Он потрясающий игрок.

Мы хотим, чтобы он был здесь следующие 15 лет, надеемся на это. Хотим, чтобы он был здесь очень-очень долго", — цитирует Клоппа Sky Sports.