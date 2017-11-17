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Фонсека: все в «Шахтёре» ответственны за результат матча с «Александрией»

Футбол

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал о причинах поражения в матче 16-го тура УПЛ с «Александрией» (1:2). Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Хочу поздравить «Александрию». Если команда приезжает сюда, забивает два гола и побеждает, она это заслужила. Игра соперника была очень закрытой, и было очень сложно вскрыть такую оборону, но даже в такой ситуации нам удавалось создавать какие-то моменты.

Если ты пропускаешь два гола, а команда-соперник редко пересекает центральную линию поля, то всё это усложняет игру. После первого пропущенного гола мы смогли быстро отыграться. Но когда соперник забил второй мяч, то закрылся ещё сильнее.

Все из нас ответственны за такой результат. Я никогда не нахожу отговорки по такому вопросу. Очень явно было видно, что наша линия обороны сегодня сыграла ужасно», — сказал Фонсека.

«Шахтёр» проиграл «Александрии» в матче чемпионата Украины
Источник: Sportarena.com Сообщить об ошибке
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Александрия Шахтёр Донецк Паулу Фонсека
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