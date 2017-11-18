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ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Вернблума

Футбол

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу над «СКА-Хабаровск» — 4:2.

Хозяева быстро открыли счёт — уже на пятой минуте отличился Денис Дедечко. Гости сумели быстро отыграться — на 12-й минуте счёт сравнял Алан Дзагоев. На 74-й минуте Понтус Вернблум вывел красно-синих вперёд. Сравнять счёт хабаровская команда смогла на 81-й минуте — точным ударом отметился Мирослав Маркович. Тем не менее победа досталась московским «армейцам» — почти сразу же свой второй мяч забил Вернблум. Окончательный результат уже в компенсированное время установил Витиньо.

ЦСКА поднялся на третье место в таблице РФПЛ, обойдя на два очка «Краснодар», который сегодня сыграет со «Спартаком». «СКА-Хабаровск» располагается на последней строчке.

В прошедшем матче травмы получили двое игроков ЦСКА — защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
18 ноября 2017, суббота. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 – Дедечко – 5, 1:1 – Дзагоев – 12, 1:2 – Вернблум – 74, 2:2 – Маркович – 81, 2:3 – Вернблум – 83, 2:4 – Витиньо – 90+3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск Алан Дзагоев Витиньо Георги Миланов Денис Дедечко Понтус Вернблум Травмы — футбол
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