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«Хетафе» на своём поле разгромил «Алавес»

Футбол

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал на своём поле «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил форвард Родригес Анхель, а ещё по голу на свой счёт записали Маркель Бергара и Хорхе Молина. В составе «Алавеса» отличился Кристиан Сантос.

«Хетафе» (16 очков) благодаря успеху поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (6) находится на 18-й строчке.

Испания - Примера. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
4 : 1
Алавес
Витория
1:0 – Бергара – 6, 2:0 – Молина – 9 (пен), 3:0 – Анхель – 53, 4:0 – Анхель – 64, 4:1 – Сантос – 81
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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