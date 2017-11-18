«Хетафе» на своём поле разгромил «Алавес»

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал на своём поле «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил форвард Родригес Анхель, а ещё по голу на свой счёт записали Маркель Бергара и Хорхе Молина. В составе «Алавеса» отличился Кристиан Сантос.

«Хетафе» (16 очков) благодаря успеху поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (6) находится на 18-й строчке.