Бубнов: «Спартак» будет фаворитом в матче с «Зенитом» и побьётся с «Ливерпулем»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победе красно-белых со счётом 4:1 над «Краснодаром» в гостевом матче 17-го тура РФПЛ, а также оценил перспективы московской команды.

«Спартак» переиграл «Краснодар» в тактическом плане. К мощной группе атаки подключались фланговые защитники Ещенко и Комбаров. В момент атаки «Спартака» не шли вперёд только два центральных защитника. Глушаков и Фернандо конструировали игру и держали под контролем центр поля.

Адриано и Зе Луиш здорово друг друга дополняют. Иногда Адриано опускается в глубину, исполняет плеймейкера. Зе Луиш в свою очередь снимает весь верх, играя на острие. Каррера собственно и брал Адриано для того, чтобы он и Зе организовали сдвоенный центр в нападении. Ни у кого в РФПЛ такого нет. Марков и Заболотный действуют в похожем ключе, но уступают в мастерстве.

С такой мощью «Спартак» обыграет «Марибор» и побьётся с «Ливерпулем» в Англии. Правда, в обороне проблемы никуда не ушли. «Краснодар» мог забить больше. В оставшихся матчах года всё будет зависеть от надёжности красно-белых. Вообще «Спартак» – фаворит в матче с «Зенитом». Им вполне по силам выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате и уйти на перерыв на хорошем месте в таблице», — сказал Бубнов.