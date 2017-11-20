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Венгер: чтобы удержать Озила и Санчеса, одних побед над «Тоттенхэмом» мало

Футбол

Несмотря на победу «Арсенала» над «Тоттенхэм Хотспур» — 2:0 в 12-м туре АПЛ и отличную игру Месута Озила и Алексиса Санчеса, главный тренер «канониров» Арсен Венгер признаёт, что удержать обоих в команде будет сложно. Француз отметил, что одной победы над «шпорами» мало для того, чтобы переубедить футболистов, чьи контракты истекают летом 2018 года.

«Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, что таких побед недостаточно. Убеждён, что они любят клуб, им нравится команда. Но есть и другие клубы, которые могут предложить им хорошие контракты. Это часть футбола, всё должно быть правильно, футболисты должны быть счастливы», — цитирует Венгера The Sun.

Венгер: зимой «Арсеналу» придётся подумать о продаже Озила и Алексиса
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Тоттенхэм Хотспур Алексис Санчес Арсен Венгер Месут Озил
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